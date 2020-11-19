ВАКС отменил приговор экс-директору Львовского бронетанкового завода по е-декларациям

Высший антикоррупционный суд отменил вынесенный 7 мая нынешнего года приговор бывшему директору государственного предприятия "Львовский бронетанковый завод" Роману Тымкиву за недостоверное декларирование имущества и доходов. Такое решение суд объявил на заседании 19 ноября, транслировавшемся на YouTube-канале суда.

Напомним, Тымкив обвинялся в том, что умышленно не отразил в электронных декларациях за 2016-2018 годы право пользования квартирой в Вене (Австрия) стоимостью 381 тысячу евро, принадлежащей его жене. Также он не указал в декларациях сведения о своей компании с уставным капиталом 50 тысяч долларов, зарегистрированной в Белизе.

Экс-директор завода заключил с прокурором соглашение, признав себя виновным и согласившись на наказание в виде штрафа в размере 3 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (59,5 тысячи грн).

Напомним, накануне Высший антикорсуд закрыл уже второе дело по недостоверному декларированию против мэра Одессы Геннадия Труханова, а также дела против бывшего главы Госэкоинспекции Андрея Заики и экс-чиновника Госрыбагентства Владимира Фалея. Ранее ВАКС отменил свой первый вынесенный приговор.

Все перечисленные решения приняты на основании признания Конституционным судом 27 октября не соответствующими Основному закону ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников.

Сам Тымкив, напомним, был уволен в августе 2018 года после тянувшегося целый год скандала с выявлением коррупционной схемы по закупке запчастей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике.