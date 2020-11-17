Высший антикорсуд отменил свой первый приговор из-за решения КСУ

Высший антикоррупционный суд отменил свой первый в истории приговор, вынесенный в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Надежды Посунся, обвиненной в умышленном непредставлении электронных деклараций о доходах и имуществе.

Как отмечает "Центр противодействия коррупции", в очереди стоят еще четыре приговора за недекларирование, "которые рано или поздно будут отменены".

Решение принято на основании признания Конституционным судом 27 октября не соответствующими Основному закону ряда положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников.

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Отметим, что президент Владимир Зеленский в ответ на это внес в Раду законопроект о роспуске текущего состава КС и признании его решения по антикоррупционному законодательству ничтожным.

При этом глава государства жестко настаивал на своем варианте необходимого решения Рады, угрожая роспуском парламента, если депутаты его не поддержат. Кроме того, президент допустил и кровопролитный сценарий развития конфликта с КС. Однако на данный момент позиция Зеленского сильно смягчилась и от публичного педалирования этой темы он отошел.

В то же время председатель Рады Дмитрий Разумков и еще 124 депутата внесли другой законопроект — восстанавливающий действие норм законодательства, отмененных КС. При этом представитель Зеленского в КС Федор Вениславский констатировал, что это техническое решение вопроса, и в случае повторного обжалования в КС восстановленные нормы все равно будут признаны неконституционными (аналогичную позицию высказывал и ЦПК). В то же время, по его словам, шансы на принятие есть у обоих документов.