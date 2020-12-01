НАПК: новый законопроект об ответственности за ложь в декларациях позволит воровать дальше

Национальное агентство по предотвращению коррупции настаивает на возобновлении именно уголовной ответственности за умышленное указание недостоверных сведений в декларациях чиновников о доходах и имуществе на сумму более 1 млн грн. Об этом говорится в сообщении ведомства.

При этом в НАПК раскритиковали разработанный парламентской депутатской рабочей группой и внесенный 30 ноября законопроект №4441, не предусматривающий лишения свободы ни за умышленное декларирование недостоверной информации, ни за умышленное непредставление декларации вообще.

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"К сожалению, рабочая группа в Верховной Раде, на которую была возложена задача решить конституционный кризис, проигнорировала запрос общества на справедливое наказание коррупционеров и положения программ соответствующих политических сил. НАПК уверено, что такое наказание не будет способствовать эффективному предотвращению коррупции и утверждению справедливости в украинском обществе", — сказано в сообщении.

Законопроект предусматривает, что даже умышленно указывающие в декларации недостоверные сведения на сумму от 3 000 прожиточных минимумов (от 6,3 млн грн) могут караться лишь штрафом от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов (от 51 000 грн до 85 000 грн).

За умышленное непредставление декларации предусмотрено штраф от 2 500 до 3 00 необлагаемых минимумов (от 42 500 грн до 51 000 грн), общественные работы и запрет занимать определенные должности.

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"Такие нормы будут лишь помогать коррупционерам избегать реальной ответственности за свои преступления. В то время как в Польше, Латвии и Литве за непредставление декларации и декларирование недостоверных сведений можно получить реальный тюремный срок, мы просто даем коррупционерам возможность и дальше воровать", — отметил глава агентства Александр Новиков.

При этом в НАПК напоминают, что зарегистрированные в Раде еще 2 ноября законопроекты №4304 (автор — спикер Дмитрий Разумков и еще 124 депутата), №4307 (автор — Юлия Тимошенко) и №4301 (авторы — группа депутатов из фракции "Европейская солидарность") предусматривают за указанные деяния тюремное заключение.

Напомним, необходимость в восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование антикоррупционные структуры требуют из-за ее отмены решением Конституционного суда от 27 октября.

При этом профильный комитет Рады еще 3 ноября одобрил законопроект Разумкова о восстановлении отмененных КС норм.

В свою очередь, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский также внес в Раду законопроект об ответственности за указанные деяния, однако предусматривает не восстановление прежних норм, а прописывание уголовной ответственности за них в зависимости от размера скрытого чиновниками при подаче декларации дохода или имущества.

30 ноября Разумков заявил, что на основе раскритикованного ныне НАПК законопроекта №4441 и законопроекта №4434 Зеленского будет создан еще один — "компромиссный", который должен быть рассмотрен парламентом уже на текущей неделе.