НАПК просит прокуроров и судей остановить закрытие дел о конфликте интересов чиновников

Национальное агентство по предотвращению коррупции просит прокуратуру и суды повлиять на своих работников для остановки закрытия административных дел, связанных с конфликтом интересов чиновников, открытых на основании ранее составленных агентством протоколов.

Как говорится в сообщении НАПК, соответствующее письмо его руководитель Александр Новиков направил генпрокурору Ирине Венедиктовой и председателю Верховного суда Валентине Данишевской.

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НАПК обращает внимание на то, что хотя решение Конституционного суда от 27 октября и лишило агентство возможности составлять админпротоколы, связанные с конфликтом интересов, сами статьи Кодекса об административных нарушениях, предусматривающие ответственность за такие нарушения закона о предотвращении коррупции, остались в силе.

"Протоколы, составленные с соблюдением требований статей 254-257 КоАП должностными лицами НАПК... являются надлежащими и допустимыми доказательствами... Несмотря на это, отдельные суды начали закрывать дела о конфликте интересов на основании решения КСУ... На сегодня НАПК зафиксировало сразу несколько случаев закрытия указанных дел даже без выяснения обстоятельств правонарушения", — отмечает агентство.

По данным ведомства, сейчас суды рассматривают админдела по 130 протоколам НАПК, составленными по статьям КУоАП 172-4 (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности), 172-5 (нарушение ограничений относительно получения подарков) и 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Среди этих протоколов 16 составлены в отношении депутатов Верховной Рады, 11 — в отношении высших должностных лиц (члена Центральной избирательной комиссии, заместителей министров, а также главы и замглавы Государственной архитектурно-строительной инспекции).

Напомним также, что из-за упомянутого решения КС НАПК прекратило проверки в "Укравтодоре" и "Энергоатоме" и не будет проводить проверки в еще ряде госорганов.