Политика 1 час назад

НАПК из-за решения КСУ прекратило проверки в "Укравтодоре" и "Энергоатоме"

До конца года агентство планировало проверить организацию борьбы с коррупцией еще в ряде органов

Глава НАПК Александр Новиков. Фото: пресс-служба агентства Глава НАПК Александр Новиков. Фото: пресс-служба агентства
Глава НАПК Александр Новиков. Фото: пресс-служба агентства

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщает, что прекратило проведение плановых проверок организации соответствующей работы в Госагентстве автомобильных дорог, Нацагентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), а также в секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Кроме того, как говорится в сообщении агентства, прекращена и внеплановая проверка в Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

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Обусловлено это решением Конституционного суда №13 от 27 октября, которым НАПК было лишено права проводить проверки организации работы по предупреждению и выявлению коррупции. Отмечается, что проведение проверок приостанавливается "до законодательного урегулирования этого вопроса".

"Это еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение КС антикоррупционной инфраструктуре в Украине. В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений закона "О предотвращении коррупции", — заявил глава НАПК Александр Новиков.

Кроме того, до конца текущего года в агентства собирались провести плановые проверки в Госслужбе безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Госслужбе геодезии, картографии и кадастра, Нацагентстве государственной службы и в Счетной палате.

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Напомним, ранее в НАПК объяснили, почему КС так быстро принял решение по "делу о незаконном обогащении".

Отметим, что в связи с данным решением агентство 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций чиновников об имуществе и доходах.

Однако на следующий день Кабинет министров обязал НАПК возобновить работу реестра, что оно и сделало.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский в ответ на решение КС инициировал роспуск его нынешнего состава решением Верховной Рады, что не предусмотрено действующим законодательством. Пока за президентский законопроект парламент не голосовал.

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