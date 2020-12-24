Зеленский одобрил закон о восстановлении уголовной ответственности за ложь в е-декларациях

Президент Владимир Зеленский 23 декабря подписал закон об установлении уголовной ответственности за указание чиновниками недостоверной информации в декларирациях о доходах и имуществе и неподачу таких деклараций. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, 24 декабря документ был возвращен в парламент с подписью президента. Закон зарегистрирован под №1074-IX.

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Напомним, соответствующий законопроект №4460-д Рада приняла сразу за основу и в целом 4 декабря. Этот документ был внесен в парламент рядом депутатов всего лишь за день до того. Его авторами являются члены комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности (восемь нардепов от СН, включая главу комитета Дениса Монастырского, и один от "Батькивщины").

Закон исключает из Уголовного кодекса признанную неконституционной статью 366-1 и вводит новую с номером 366-2 и тем же названием — "декларирование недостоверной информации".

Согласно ей, умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 2 500 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если же сумма несоответствия в таких данных составляет более 4 000 прожиточных минимумов, это деяние будет наказываться штрафом от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, в УК введена статья 366-3 об умышленном непредоставлении субъектом декларирования упомянутых деклараций. За это чиновникам полагается штраф от 2 500 до 3 000 необлагаемых минимумов или же, опять-таки, общественные работы на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, что упраздненная статья 366-1 предусматривала лишение свободы до двух лет, а не просто ее ограничение.

Помимо этого, закон предусматривает повышение в Кодексе об административных правонарушениях верхнего порога (100-500 вместо 100-250 прожиточных минимумов) суммы отличия поданных в декларации сведений от достоверных для привлечения чиновников к админответственности.

Напомним также, что ранее Зеленский вносил свой законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверную информацию в электронных декларациях, однако парламент в итоге принял не его, а "компромиссный", как заявлял спикер Дмитрий Разумков, документ.