Политика 1 час назад

Рада одобрила закон о реформе ВККС с предложениями Зеленского

В законопроекте исправили шесть пунктов, которые предложил президент

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Верховная Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского №3711-д о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

Документ одобрили с предложениями главы государства после наложения им вето, следует из трансляции заседания парламента 13 июля.

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В частности, за законопроект проголосовали 305 народных депутатов.

Член комитета по вопросам правовой политики Роман Бабий уточнил, что президент предоставил к законопроекту шесть предложений.

В законе предусмотрели, что теперь ВККСУ может начать работу, если в ее состав назначено минимум 11 членов из 16 (так было в проголосованной редакции), однако минимум 6 из них должны быть из числа судей или судей в отставке.

В то же время из текста документа исключили возможность конкурсной комиссии и ее членов привлекать к работе КК экспертов и специалистов.

Убрали также положения о праве их доступа ко всем документам и информации, предоставляемой кандидатами. Однако на запрос члена комиссии к ее работе могут привлекаться помощники и переводчики.

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Изменения претерпели и положения о выполнении полномочий главой Высшего совета правосудия в процедурах формирования конкурсной комиссии — отправка обращений к субъектам формирования, подписание решения о формировании первого состава. Такие полномочия предоставили не только главе ВСП, но и исполняющему его обязанности (в случае отсутствия главы, как есть по состоянию на сейчас).

Кроме того, из закона исключили положение о паритетности представителей Совета судей и международных экспертов при принятии конкурсной комиссией решения (так называемая "формула 2+2").

В комментарии Delo.ua Бабий пояснил, что в документе прописали определяющий голос международных экспертов. То есть теперь решение конкурсной комиссии считается принятым, если из 4 (или более) членов "за" проголосовали минимум два международных эксперта.

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Более того, при распределении голосов 3 на 3 преимущество имеет решение, за которое проголосовала "тройка", в состав которой входят минимум 2 международных эксперта.

Ранее президент Зеленский ветировал законопроект №3711-д о перезапуске ВККС из-за технической коллизии с нормами о международных экспертах в конкурсной комиссии.

Как сообщалось, Европейский Союз уже готов назначить своих экспертов для отбора членов ВККС по новому закону.

Напомним, Верховная Рада приняла этот документ во втором чтении в конце июня 2021 года.

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