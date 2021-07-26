Зеленский привнес в президентство авторитарные методы управления "Кварталом 95" — социолог

Президент Владимир Зеленский использует на должности президента методы авторитарного управления, которые он использовал при руководстве творческим юмористическим объединением "Студия Квартал 95".

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Евгений Головаха.

"Появились первые, и, честно говоря, мне достаточно тревожно, авторитарные ноты. Общество всегда ждет, чтобы убрали всех... Если бы мы эти ожидания большинства населения воплощали в жизнь, то у нас управлять было бы некому. В массовом сознании есть большое желание наказать всех представителей прожорливой элиты за все, что они сделали за последние 30 лет", — отметил он, подчеркнув, что на поводу у общественного мнения идти не стоит.

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По словам эксперта, проявляются такие качества Зеленского в том, как именно он принимает решения. В пример Головаха привел конфликт Зеленского с Конституционным судом.

"Есть авторитарные шаги, на грани закона. Вам лучше спросить у тех, кто работал с ним в "Квартале". Они бы привели такие примеры, как он делал. На посту президента Зеленский воспроизводит механизм управления системой в "Квартале". И думает, что эти же методы будут успешны и здесь. Но правила бизнеса и законы страны — довольно разные вещи", — считает Головаха.

В то же время он признал, что его лично "оскорбляет один лишь вид" председателя КС Александра Тупицкого, и если незаконные авторитарные решения будут применяться к таким людям, то в этом ничего плохого не будет.

"Один вид судьи Тупицкого оскорбляет мое достоинство гражданина, его [поездки на] курорты и поведение. Но есть же законы в стране, и надо к ним относиться осторожно. Если такие авторитарные решения будут не системными, а с вкраплениями, то это может быть. Но если это станет методом руководства, это будет представлять угрозу для демократии, и я этого боюсь", — заявил социолог.

По словам Головахи, Зеленскому об этом надо всячески напоминать через представителей СМИ и экспертную среду.

"Кстати, дело Медведчука — тоже авторитарное решение. На грани свободы слова. Но идет война... Очень шаткая законодательная база таких решений, и приходится принимать авторитарные решения", — добавил он.

Напомним также, что Головаха рассказал, почему Зеленский стал дерзить западным лидерам, договорившимся по "Северному потоку-2".