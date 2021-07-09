Суд оставил Медведчука под домашним арестом до 7 сентября

Печерский районный суд Киева продлил до 7 сентября 2021 года меру пресечения в виде домашнего ареста народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, которому инкриминируют государственную измену.

Соответствующее решение на судебном заседании утром в пятницу, 9 июля, принял следственный судья Сергей Вовк, передает "Укринформ".

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"Применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать свое место жительства сроком до 7 сентября 2021 года включительно", — огласил свое решение судья.

Известно, что Печерский райсуд Киева в 9:00 четверга, 8 июля, начал заседание по делу Медведчука. Заседание длилось около 13 часов. После этого следственный судья Сергей Вовк удалился в совещательную комнату и заявил, что объявит решение 9 июля ориентировочно в 8:00 или 8:30.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала уведомление о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Следствие считает, что Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.

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Переоформление участка, по данным следствия, происходило при участии Козака. В то же время, по данным СБУ, сам Козак сбежал в Россию.

Кроме того, Медведчука подозревают в государственной измене (передача агрессору секретной информации о военном подразделении Вооруженных Сил Украины).

Напомним, Печерский райсуд Киева 13 мая 2021 года избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал его носить средство контроля — электронный браслет — до 9 июля.

Перед этим дома у нардепа проходил многочасовой обыск. 18 мая Офис генерального прокурора обжаловал упомянутое решение Печерского райсуда, настаивая на применении к Медведчуку меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

При этом защита нардепа также подала апелляцию на это решение, заявляя о его незаконности.

В свою очередь Офис генпрокурора продлил до шести месяцев — до 11 ноября — срок досудебного следствия по делу депутатов от "ОПЗЖ" Медведчука и Козака.