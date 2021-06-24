Политика 40 минут назад

СБУ и ГБР снова проводят обыски у Медведчука (ФОТО)

Подробности проведения следственных действий силовики обещали обнародовать позднее

Фото: PavlovskyNews Фото: PavlovskyNews
Фото: PavlovskyNews

24 июня Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований проводят следственные действия по делу, в рамках которого были выдвинуты подозрения народным депутатам фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на СБУ.

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"Следователи СБУ и ГБР проводят оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства, в котором уведомлены о подозрении народные депутаты Медведчук и Козак", — говорится в сообщении.

При этом подробности проведения следственных действий обещали обнародовать позднее.

Ранее народный депутат фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин своем Telegram-канале заявил, что в четверг правоохранители снова проводят обыски у его коллеги по фракции Виктора Медведчука.

"В этот раз обыскивают не только партийный офис, кабинеты и жилища ближайших соратников... В этот раз с обысками приехали еще и к маме жены Медведчука и на полном серьезе пытаются найти доказательства государственной измены зятя", — написал Кузьмин.

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Напомним, что Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку 11 мая было дистанционно сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым.

Речь идет о передаче под российский контроль газового месторождения "Глубокое" на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком и имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами.

Переоформление участка, по данным следствия, происходило при участии Козака. В то же время, по данным СБУ, сам Козак сбежал в Россию.

13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест. Перед этим дома у нардепа проходил многочасовой обыск. 18 мая Офис генерального прокурора обжаловал упомянутое решение Печерского райсуда, настаивая на применении к Медведчуку меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

При этом защита нардепа также подала апелляцию на это решение, заявляя о его незаконности. 

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