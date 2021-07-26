Зеленский высказывает претензии западным лидерам, чтобы с ним считались — социолог

Президент Владимир Зеленский перешел к тактике высказывания претензий западным лидерам, в частности президенту США Джо Байдену и канцлеру Германии Ангеле Меркель, поскольку рассчитывает, что с ним начнут считаться.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Евгений Головаха. Он, в частности, отметил, что после погружения в президентство Зеленский перестал вести себя непринужденно.

"Он стал не таким веселым, как во время инаугурации, когда целовал голову коллеги — Евгения Кошевого. На радостях уже так не подпрыгивает. Груз ответственности, видимо, не дает. Во-вторых, мне кажется, он понял, и это элемент его успеха — не надо бояться западных лидеров и не надо перед ними отчитываться и вести себя соответственно. Он начал им выражать эти претензии, и правильно сделал. И Байдену, и Меркель. Наши высоколобые эксперты начали его за это критиковать", — отметил социолог.

По его словам, Зеленский "наконец понял человеческую психологию", когда перестал бояться выражать претензии работодателям и олигархам, хотя ранее считал, что то, что можно делать на ток-шоу, нельзя делать в жизни.

"Вы же помните, что Коломойский сказал о Зеленском, что тот — наиболее неудобный человек для общения. Хотя и Коломойский сам не очень удобен, вы сами это прекрасно знаете", — добавил Головаха.

По его словам, с западными лидерами президент решил поступать так же непокорно, рассчитывая на то, что вследствие этого с ним будут считаться.

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"Западные лидеры не такие же люди? Если вы будете покорно выполнять их рекомендации и каяться и чесаться, они будут с вами так и вести себя. Это как с женами. Какие жены успешны? Не те, которые терпят все, а те, что выражают мужчинам свои претензии. Даже когда это нелепо или глупо. Но с такими мужчины обычно считаются. Ну, разве что если последние не садисты", — отметил социолог.

Напомним, что издание Politico недавно разузнало, что чиновники администрации президента США Джозефа Байдена давят на своих украинских коллег, неофициально призывая их отказаться от публичного выступления против достройки газопровода "Северный поток-2", на которую США, ранее также выступавшие против этого проекта, все же согласились после переговоров с Германией.

Позицию же против достройки трубопровода в последние месяцы активно высказывали, и как правило в относительно жесткой форме, представители украинской власти различного уровня, включая президента Зеленского. Тем не менее, уже после упомянутой новости МИД Украины и Польши все же выступили с заявлением о неадекватности действий США и Германии угрозе безопасности, исходящей якобы от достройки "Северного потока-2". Украина также потребовала консультаций с Европейской комиссией по этому вопросу.

В свою очередь, в отношении уходящей осенью с поста канцлера Меркель Зеленский 1 июня заявил, что ожидал от нее большего в контексте "Северного потока-2" и переговоров по Донбассу в Нормандском формате. При этом президент тогда встретился с сопредседателем оппозиционной немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Хабеком — главным конкурентом партии Меркель на предстоящих выборах.

Впоследствии Зеленский также заявлял, будто Меркель, руководящая страной, наиболее заинтересованной в Европе в достройке "Северного потока-2", следует на встрече с Байденом в США, наоборот, убеждать того в наличии угроз от этого проекта. Украинский президент рассчитывал, что немецкий канцлер будет тем самым добиваться неких гарантий и компенсаций для Украины, которая после запуска проекта потеряет свое значение транзитера российского газа в Европу и соответствующий доход от этого.