Украина потребовала объяснений от Макрона и Меркель за желание вернуть РФ в саммит с ЕС

Представители Украины планируют пообщаться с послами Германии и Франции, чтобы узнать, почему лидеры этих стран захотели вернуть саммит Россия — ЕС. Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы сейчас будем подробно разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас? Как дальше будут вести себя Берлин и Париж? Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции, и мы хотим лучше понимать, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате", — заявил глава МИДа.

По словам Кулебы, он узнал о желании Германии и Франции восстановить саммит Украина — Россия — ЕС в Брюсселе, который был заморожен после аннексии Россией Крыма, в Брюсселе.

Кулеба подчеркнул, что на момент его внесения документ полностью отвечал интересам Украины, но Париж и Берлин почему-то изменили свое решение.

"Если бы эта инициатива прошла, то впервые с 2014 года система давления на Россию в связи с российской агрессией была бы ослаблена, а не, наоборот, усилена. Это был страшный прецедент", — рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что саммит ЕС не поддержал инициативы канцлера Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона.

Вместо этого саммит ЕС принял документ, где написано, что РФ должна взять ответственность за полное выполнение Минских договоренностей.

Позднее пресс-служба МИДа сообщила, что послы Германии и Франции встретились с представителями Министерства иностранных дел Украины.

"Украинская сторона подчеркнула, что такая инициатива идет вразрез санкционной политике ЕС, принятой в ответ на агрессию РФ против Украины, подрывает европейскую солидарность на фоне эскалации Россией ситуации на временно оккупированных территориях и границах Украины, не поощряет Москву к выполнению Минских договоренностей", — говорится в сообщении.

В ответ главы иностранных дипмиссий отметили, что это была только идея для обсуждения в контексте рассмотрения стратегии ЕС в отношении России на заседании Европейского совета 24 июня. Указанное предложение в конечном итоге не было поддержано.

"Послы подтвердили, что Германия и Франция являются неизменным друзьями Украины, продолжают прилагать усилия для восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Стороны договорились, что подобные вопросы будут обсуждаться с Украиной перед их направлением", — добавили в МИДе.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский инициирует создание с участием США и Европейского союза нового международного формата переговоров вокруг украинской проблематики, которая включала бы вопросы и Крыма, и газопровода "Северный поток-2", и членства Украины в НАТО.

Напомним, что месяцем ранее Зеленский уже заявлял, что выступает за привлечение к мирным переговорам других государств, считая, что это может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе, однако вопросов Крыма, НАТО и "Северного потока-2" президент при этом не касался.