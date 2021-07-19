Верховный Суд предупредил ГБР о незаконности давления на его судей из-за Тупицкого

Верховный Суд подтверждает, что в действующий в его составе Кассационный административный суд 16 июля действительно поступил запрос Государственного бюро расследований о предоставлении ряда документов по рассмотрению дела №9901/96/21, которое касалось обжалования Александром Тупицким указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения истца в 2013 году судьей Конституционного суда.

Как подчеркивается в сообщении Верховного Суда, его решение от 14 июля, принятое в пользу Тупицкого и отменившее указ Зеленского, было принято максимально прозрачно.

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"С целью полного и всестороннего обоснования позиции суда и избежания манипуляции сознанием граждан во время судебного заседания по этому делу был публично объявлен полный текст решения, а также оперативно подготовлен и обнародован на официальном веб-сайте Верховного Суда пресс-релиз с освещением выводов суда. Напоминаем, что рассмотрение дела происходило открыто и прозрачно, на вебсайте Верховного Суда анонсировались судебные заседания, а также сообщалось о всех этапах рассмотрения дела", — говорится в сообщении.

В суде констатируют, что из поступившего запроса ГБР следует, что оно ведет расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

В связи с этим Верховный Суд напоминает, что согласно статье 129 Конституции, судья, осуществляя правосудие, является независимым и руководствуется лишь принципом верховенства права.

"В статье 126 Основного закона закреплено, что независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами Украины. Влияние на судью любым способом запрещается. Судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка", — дипломатично намекнули в суде.

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Напомним, что само решение КАС Верховного Суда от 14 июля в Офисе президента пообещали обжаловать в Большой палате того же суда, обладающей полномочиями апелляционной инстанции по решениям КАС. Ее решение будет окончательным.

Отметим также, что уже после решения Верховного Суда об отмене решения Зеленского об отмене назначения Тупицкого ГБР заявило, что сообщило последнему о новом подозрении: тот якобы передал бухгалтеру КС свой электронный ключ, которым та стала подписывать финансовые документы, в том числе о выплате зарплаты сотрудникам суда.

Стоит отметить, что самого Тупицкого физически не пропускают в здание суда еще с 19 января. В феврале в КС жаловались, что из-за невозможности его председателя пройти в здание суда и получить доступ к печати не проплачивались коммунальные платежи и заработная плата сотрудникам КС.

Напомним, что до оспариваемого указа об отмене назначения Тупицкого Зеленский также дважды издавал указы о его отстранении от должности судьи — сначала на два месяца, а затем еще на месяц. Первый указ Тупицкий обжаловать, по сути, не успел, а по второму Верховный Суд пока решения не принимал.

Данное отстранение инициировал Офис генпрокурора, мотивируя его тем, что Тупицкий является подозреваемым по делу о подкупе свидетеля. Однако сам он себя подозреваемым не признал, поскольку подозрение было отправлено ему по почте, хотя для лица в его статусе предусмотрена исключительно процедура личного вручения подозрения генеральным прокурором. При этом само дело о подкупе свидетеля в конце мая уже передали в суд. В сообщении же о новом подозрении от 16 июля ОГП не указывал, каким именно способом сообщил о нем Тупицкому.

Тем временем еще в апреле Зеленский поспешил распорядиться организовать конкурс по замене Тупицкого и его коллеги Александра Касминина, назначение которого указом Виктора Януковича от 2013 года нынешний глава государства также отменил.

Напомним также, что 10 июня, по информации агентства "Интерфакс-Украина", шесть судей КС устроили бунт, требуя обеспечить участие Тупицкого в заседаниях как председателя КС. Причем еще 29 марта сам Тупицкий как председатель КС инициировал рассмотрение своего увольнения и увольнения Касминина по процедуре самого суда, распорядившись собрать судей на заседание 12 апреля. Однако по факту КС тогда собраться не смог. Самого же Тупицкого тогда в очередной раз не пропустили на работу.