Политика вчера, 19:56

Верховный Суд принял жалобу Зеленского на отмену указа об отмене назначения в КС Тупицкого

Суд уже назначил дату рассмотрения апелляции

Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС
Александр Тупицкий. Фото: пресс-служба КС

Большая палата Верховного Суда 7 октября назначила к рассмотрению апелляционную жалобу президента Владимира Зеленского на решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, которым был отменен указ Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда бывшим президентом Виктором Януковичем.

Как говорится в сообщении Верховного Суда, заседание по рассмотрению этой апелляционной жалобы назначено на 11:00 17 ноября.

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Напомним, 14 июля Верховный Суд отменил указ Зеленского от 27 марта, которым тот отменил указ Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС и после которого ряд государственных органов стали называть Тупицкого "бывшим председателем КС". В Офисе президента анонсировали обжалование этого решения.

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При этом в Государственном бюро расследований отреагировали на решение Верховного Суда беспрецедентным образом: открыли уголовное производство по факту его вынесения, несмотря на то, что Конституция прямо запрещает привлечение к ответственности судей за принимаемые ими судебные решения, о чем ГБР тут же напомнил сам Верховный Суд.

Причем тем же указом от 27 марта Зеленский постановил отменить назначение еще одного судьи КС Александра Касминина, однако об обжаловании указа в этой части в дальнейшем не сообщалось.

Тем временем еще в апреле Зеленский поспешил распорядиться организовать конкурс по замене Тупицкого и Касминина, а в августе, уже после отмены его мартовского указа, утвердил состав соответствующей конкурсной комиссии.

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Самого Тупицкого, напомним, физически не пускают в здание КС еще с 19 января. До этого Зеленский издавал два указа о его отстранении от должности судьи — сначала на два месяца, а затем еще на месяц — несмотря на то, что такой шаг не согласуется с законодательством по целому ряду аспектов, в том числе в том, что Конституция не дает президенту таких полномочий, а самого понятия отстранения судей КС от должности юридически не существует.

Такой шаг Зеленского изначально инициировал Офис генпрокурора, мотивируя его тем, что Тупицкий является подозреваемым по делу о подкупе свидетеля. При этом сам он себя подозреваемым не признал, поскольку подозрение было отправлено ему по почте, хотя для лица в его статусе предусмотрена исключительно процедура личного вручения подозрения генеральным прокурором. Отметим, что само дело в конце мая уже передали в суд.

Кроме того, вследствие заявленного отстранения Тупицкого от должности судьи КС появилось и второе уголовное дело против него — о передаче председателем суда в тот период своей электронной подписи бухгалтеру КС для визирования финансовых документов, в том числе выплаты зарплаты сотрудникам суда — поскольку самого его в здание не пускают. Это дело уже также завершили расследовать и готовятся передать в суд.

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