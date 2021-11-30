КСУ отказался принимать в свой состав назначенных Зеленским судей вместо Тупицкого и Касминина

Конституционный суд на специальном пленарном заседании 30 ноября отсрочил приведение к судейской присяге двух человек, которых президент Владимир Зеленский решил назначить судьями КС вместо его председателя Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина, статус которых президент не признает.

Как говорится в сообщении суда, эта отсрочка будет действовать до того момента, пока не будут прекращены полномочия или же не будут уволены на основании статьи 149-1 Конституции двое из судей КС, кто назначенных в период 2013–2018 годов по президентской квоте.

В свою очередь, как сообщила в Telegram-канале депутат Верховной Рады из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря, данное заседание было созвано по требованию 11, то есть большинства судей КС.

Отметим, что согласно Конституции, в него входят 18 судей — по шесть от президента, Верховной Рады и съезда судей Украины. В своем сообщении КС объясняет, что на сегодня президенты выбрали свою квоту, все шесть судей (назначенных в разное время в 2013-2018 годах) остаются при своих полномочиях, и в КС нет вакантных мест для назначенцев Зеленского.

Напомним, что в ходе пресс-марафона Зеленский 26 ноября заявил, что в предыдущий день подписал указ о назначении в состав КС суда двух судей по президентской квоте. Впоследствии пресс-служба главы государства опубликовала сами указы, но датированные 26 ноября. Согласно им, следующими судьями КС должны стать Оксана Грищук и Александр Петришин.

По задумке Зеленского, они должны заменить собой председателя КС Тупицкого и судью Касминина, которых Зеленский и некоторые другие органы власти судьями КС не считают и конфликт вокруг статуса которых длится уже почти год.

Напомним, что 27 марта Зеленский подписал указ об отмене указов Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС и от 17 сентября 2013 года о таком же назначении Касминина.

Однако 14 июля Верховный суд отменил этот указ Зеленского. У президента данное решение обжаловали. 7 октября уже Большая палата Верховного суда приняла апелляционную жалобу Зеленского и начала ее рассматривать 17 ноября. Пока вердикт по ней не принят.

Несмотря на спорность статуса Тупицкого и Касминина, еще в апреле Зеленский поспешил распорядиться организовать конкурс по их замене, а в августе, то есть уже после признания незаконным его мартовского указа, все равно утвердил состав соответствующей конкурсной комиссии.

На сегодня законность указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого в КС, равно как и законность указов о его отстранении, оспаривается не только в Большой палате Верховного суда, но и в самом же КС - 49 депутатами Верховной Рады от "Европейской солидарности" и "Батькивщины".

Соответствующее представление депутаты подали еще в апреле. В нем они также просят оценить конституционность обоих указов Зеленского об отстранении Тупицкого, изданных в декабре 2020-го и феврале 2021 года. Они тоже были ранее обжалованы самим Тупицким в Верховном суде.

Более того, 2 ноября Верховный суд решил устраниться от оценки указов Зеленского об отстранении Тупицкого, пока эти решения президента оценивает КС.