США ввели санкции против экс-замглавы администрации Януковича Портнова

Министерство финансов США в четверг ввело санкции против ряда лиц и компаний, среди которых оказался украинский юрист Андрей Портнов и фонд его имени. Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Минфина США.

"Бывший заместитель главы Администрации президента Украины при бывшем президенте Януковиче благодаря взяточничеству наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины. Широко известный как судебный посредник, Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния для покупки доступа и принятия решений в украинских судах, а также в подрыве реформистских усилий", — говорится в пояснении к данному решению.

Отмечается, что Портнов по состоянию на 2019 год предпринимал шаги для контроля над украинской судебной системой, влияния на соответствующее законодательство, назначения лояльных себе чиновников на высшие судебные должности и лоббировал определенные судебные решения.

"В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины", — утверждают власти США.

Отметим, что сейчас одним из заместителей Офиса президента ныне является Олег Татаров, которого прозападные политические структуры и СМИ рассматривают в качестве протеже Портнова. При этом в период с 2011 и до апреля 2014 года, то есть и во время протестов на Майдане, Татаров возглавлял Главное следственное управление Министерства внутренних дел, к чему апеллируют его оппоненты, требующие увольнения чиновника из ОП.

Напомним, что Портнов занимал должность первого заместителя главы Администрации президента во время активной фазы протестов в январе-феврале 2014 года, когда администрацию возглавлял Андрей Клюев.

До этого он с апреля 2010 по апрель 2011 года уже занимал должность заместителя главы АП Сергея Левочкина, а с апреля 2011 по январь 2013 года занимал должность советника президента — руководителя главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента (Виктора Януковича), после чего остался "обычным" советником президента.

В прошлые годы он также был депутатом двух созывов Верховной Рады (2006-2007 и 2007-2010) от Блока Юлии Тимошенко.

После смены руководства Украины в 2014 году Портнов покинул страну и сначала некоторое время жил в России, а затем переехал в Австрию. Новые украинские власти добились введения против него в марте 2014 года санкций со стороны Европейского Союза, однако уже в 2015 году Портнов добился отмены этого решения через Суд ЕС.

Вернулся Портнов в Украину в мае 2019 года, вскоре после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, инициировав также ряд уголовных расследований против покинувшего пост президента Петра Порошенко, ни одно из которых пока так и не привело к привлечению последнего к ответственности.