Кінець "епопеї" навколо Тупицького: у КСУ його замінила нова суддя

На спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду 19 травня склала присягу його судді професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Грищук, передає "Інтерфакс-Україна".

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Таким чином, вона займе місце колишнього голови КСУ Олександра Тупицького, у якого днями закінчився 9-річний термін повноважень судді і статус якого протягом останніх майже півтора року залишався спірним через трактування рішень президента Володимира Зеленського.

Під час засідання головуючий у КС заступник голови суду Сергій Головатий нагадав, що президент своїм указом від 26 листопада 2021 року призначив Грищук суддею КС, а відповідно до Конституції та закону про КС, суддя набуває повноважень з дня складання присяги.

Потім Грищук прийняла присягу, засвідчивши її своїм підписом. Їй вручили атрибути судді КС: мантію судді, нагрудний знак та посвідчення. Головатий привітав Грищук зі вступом на посаду, побажавши їй професійних успіхів та нагадавши, що вона стала суддею КС у непростий для України час – під час війни РФ проти України.

"Ми не можемо вже бути тими ж, якими були до цієї жахливої війни, тому я вітаю вас із складанням присяги... Насамперед хочу побажати, щоб лихо війни обійшло вас і вашу сім'ю стороною", - сказав Головатий.

Заступник голови КС також додав, що прийняття Грищук присяги у Всесвітній день української вишиванки надає цій події особливої урочистості.

Нагадаємо, що Тупицького було призначено в КС ще 14 травня 2013 року тодішнім президентом Віктором Януковичем, а очолив суд він лише у вересні 2019 року.

При цьому 27 березня 2021 року Зеленський підписав указ про скасування указу Януковича про призначення Тупицького, а також указу від 17 вересня 2013 року про таке ж призначення суддею КС Олександра Касмініна.

Проте 14 липня Верховний суд скасував цей указ Зеленського. У президента ж це рішення оскаржили. 7 жовтня вже Велика палата Верховного суду прийняла апеляційну скаргу Зеленського, почавши її розглядати 17 листопада. Поки що вердикт стосовно неї не прийнятий.

Паралельно ж законність указу Зеленського про скасування призначення Тупицького в КС (як і законність указів про його відсторонення з посади судді у грудні 2020 та у лютому 2021 року) оспорюється в самому ж КС. Відповідне подання ще у квітні 2021 року направили 49 депутатів Верховної Ради від "Європейської солідарності" та "Батьківщини".

26 листопада Зеленський підписав указ про призначення до складу КС суду двох суддів за президентською квотою – Оксани Грищук, а також Олександра Петришина. За задумом Зеленського, вони мали замінити собою Тупицького та Касмініна, яких він більше не розглядав в якості суддів КС.

Проте 30 листопада КС відмовився приймати у свій склад Грищук і Петришина, оскільки в суді не було для цього вакантних місць і не було б, поки Тупицький і Касмінін або хтось із суддів не втратив би своїх повноважень або поки термін цих повноважень не закінчився б.

Таким чином, якщо у ситуації навколо Касмініна збережеться поточний статус-кво, його у вересні 2022 року автоматично замінить Петришин після складання присяги.

При цьому сам Тупицький, як повідомляли ЗМІ наприкінці березня, виїхав із України до Відня. На початку квітня Державне бюро розслідувань почало розслідувати ймовірне незаконне переправлення Тупицького через український кордон без проходження ним прикордонного та митного контролю.