У Тупицького закінчився термін повноважень судді КСУ

15 травня закінчується термін повноважень голови Конституційного суду Олександра Тупицького як судді цього суду. Він був призначений у КС президентом Віктором Януковичем 14 травня 2013 року і розпочав роботу вже наступного дня.

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При цьому, як зазначила у своєму Telegram-каналі депутат Верховної Ради від "Слуги народу" та голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права парламентського комітету з правової політики Ольга Совгіря, у зв'язку з цим слід очікувати вже незабаром складання присяги одним із призначених на заміну Тупицькому суддів КС.

Причому це відбудеться безвідносно вирішення спору про статус Тупицького протягом останніх майже півтора року конфлікту з Офісом президента та Володимиром Зеленським як главою держави.

Нагадаємо, що 27 березня 2021 року Зеленський підписав указ про скасування указів Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Тупицького суддею КС та від 17 вересня 2013 року про таке саме призначення Олександра Касмініна.

Проте 14 липня Верховний суд скасував цей указ Зеленського. У президента це рішення оскаржили. 7 жовтня вже Велика палата Верховного суду прийняла апеляційну скаргу Зеленського і почала її розглядати 17 листопада. Поки що вердикт щодо неї не ухвалено.

В базі законодавства на сайті Верховної Ради указ Зеленського від 27 березня значиться скасованим, що логічно трактувати як те, що Тупицький ніколи не обіймав посади судді КС, а відповідно не міг і очолити його (що сталося у 2019 році).

Паралельно ж законність указу Зеленського про скасування призначення Тупицького в КС (як і законність указів про його відсторонення від грудня 2020 та лютого 2021 року) оспорюється й у самому ж КС. Відповідне подання ще у квітні внесли 49 депутатів Верховної Ради від "Європейської солідарності" та "Батьківщини".

26 листопада 2021 року Зеленський підписав указ про призначення до складу КС суду двох суддів за президентською квотою – Оксани Грищук та Олександра Петришина. За задумом Зеленського, вони мають замінити собою Тупицького та Касмініна.

Проте 30 листопада КС відмовився приймати до свого складу Грищук і Петришина, оскільки в суді немає для цього вакантних місць - і не буде, поки Тупицький і Касмінін або хтось із суддів не втратять своїх повноважень або поки термін цих повноважень не спливе.

Зазначимо, що суддя Конституційного суду призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно. Відповідно, повноваження колеги Тупицького – Касмініна – також автоматично закінчаться у вересні 2022 року, якщо в ситуації довкола нього збережеться поточний статус-кво.

Нагадаємо також, що у червні 2021 року, за інформацією ЗМІ, шість суддів влаштували в КС бунт, вимагаючи забезпечити участь Тупицького у засіданнях як голови КС, яким він є з 2019 року. Проте його фізично не пропускали до будівлі суду ще з 19 січня.

Причому 29 березня Тупицький як голова КС ініціював розгляд свого звільнення та звільнення Касмініна за процедурою самого суду, розпорядившись зібрати його суддів 12 квітня. Проте фактично КС у вказаний день зібратися не зміг, а самого Тупицького вкотре не пропустили на роботу, так само як і не пускали надалі.

Зазначимо також, що наприкінці березня 2022 року ЗМІ повідомляли, що Тупицький виїхав з України до Відня. На початку квітня Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливе незаконне переправлення Тупицького через український кордон без проходження ним прикордонного та митного контролю.