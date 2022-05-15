У Тупицкого закончился срок полномочий судьи КСУ

15 мая заканчивается срок полномочий председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в качестве судьи этого суда. Он был назначен в КС президентом Виктором Януковичем 14 мая 2013 года и приступил к обязанностям на следующий день.

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При этом, как отметила в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Слуги народа" и председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права парламентского комитета по правовой политике Ольга Совгиря, в связи с этим следует ожидать уже вскоре принесения присяги одним из назначенных вместо Тупицкого судей КС.

Причем это произойдет безотносительно решения спора о статусе Тупицкого в течение последних почти полутора лет конфликта с Офисом президента и Владимиром Зеленским как главой государства.

Напомним, что 27 марта 2021 года Зеленский подписал указ об отмене указов Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС и от 17 сентября 2013 года о таком же назначении Александра Касминина.

Однако 14 июля Верховный суд отменил этот указ Зеленского. У президента данное решение обжаловали. 7 октября уже Большая палата Верховного суда приняла апелляционную жалобу Зеленского и начала ее рассматривать 17 ноября. Пока вердикт по ней не принят.

В базе законодательства на сайте Верховной Рады указ Зеленского от 27 марта значится отмененным, что логично трактовать как то, что Тупицкий никогда не занимал должность судьи КС, а соответственно не мог и возглавить его (что произошло в 2019 году).

Параллельно же законность указа Зеленского об отмене назначения Тупицкого в КС (равно как и законность указов о его отстранении от декабря 2020 и февраля 2021 года) оспаривается и в самом же КС. Соответствующее представление еще в апреле подали 49 депутатов Верховной Рады от "Европейской солидарности" и "Батькивщины".

26 ноября 2021 года Зеленский подписал указ о назначении в состав КС суда двух судей по президентской квоте — Оксаны Грищук и Александра Петришина. По задумке Зеленского, они должны заменить собой Тупицкого и Касминина.

Однако 30 ноября КС отказался принимать в свой состав Грищук и Петришина, поскольку в суде нет для этого вакантных мест - и не будет, пока Тупицкий и Касминин или же кто-то еще из судей не лишатся своих полномочий или пока срок этих полномочий не истечет.

Отметим, что судья Конституционного суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно. Соответственно, полномочия коллеги Тупицкого - Касминина - также автоматически закончатся в сентябре 2022 года, если в ситуации вокруг него сохранится текущий статус-кво.

Напомним также, что в июне 2021 года, по информации СМИ, шесть судей устроили в КС бунт, требуя обеспечить участие Тупицкого в заседаниях как председателя КС, коим он является с 2019 года. Однако самого его физически не пропускали в здание суда еще с 19 января.

Причем 29 марта Тупицкий как председатель КС инициировал рассмотрение своего увольнения и увольнения Касминина по процедуре самого суда, распорядившись собрать его судей 12 апреля. Однако по факту КС тогда собраться не смог, а самого Тупицкого в очередной раз не пропустили на работу, равно как и не пускали в дальнейшем.

Отметим также, что в конце марта 2022 года СМИ сообщали, что Тупицкий выехал из Украины в Вену. В начале апреля Государственное бюро расследований начало расследовать вероятную незаконную переправку Тупицкого через украинскую границу без прохождения им пограничного и таможенного контроля.