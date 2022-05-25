Украина отвергнет любой план по замораживанию конфликта с РФ - МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что для Украины будет неприемлемым какой-либо план по разрешению войны с Россией, который предусматривал бы заморозку конфликта и, соответственно, сохранение неподконтрольности определенных территорий страны украинским властям. Об этом он сказал на пресс-конференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

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"У нас уже был наш "Минск", у нас уже была контактная линия, у нас уже были бесконечные дискуссии в Трехсторонней контактной группе, и это привело нас к тому, что мы имеем. Мы не будем идти по тому же следу снова. Ни один план, означающий замораживание существующей ситуации, не будет поддержан Украиной", - подчеркнул дипломат.

Комментируя предложенный Италией план прекращения войны России против Украины, министр указал, что Украина приветствует лишь те планы, которые не подразумевают уступки Украины в вопросе территории и суверенитета.

"Луиджи Ди Майо - друг. Так что в принципе я не могу выступать против чего-то предложенного другом. Говоря политически, мы приветствуем любые виды планов, которые не подразумевают установление другой контактной линии и любые уступки Украины относительно нашей территориальной целостности и суверенитета определенных территорий. Все остальное мы открыты обсуждать", - сказал глава МИД.

Он также отметил, что Украина искренне ценит все усилия, направленные на политическое нахождение дипломатического решения, однако сейчас видит "и на земле, и по анализу решений, принимаемых Кремлем", что РФ сосредоточилась именно на ведении войны, а не на дипломатии.

"Мы слышим политические заявления о том, что необходимо прекращение огня. Мы согласны, что прекращение огня необходимо. Но я даю 100%, что момент, когда Россия согласится на прекращение огня, будет моментом, когда она будет на один шаг от проигрыша войны. Они согласятся на прекращение огня только с одной целью - чтобы спастись от проигрыша войны. До того момента эта война будет продолжаться", - добавил при этом Кулеба.

Отметим, что по этому вопросу высказался в своем ежедневном видеообращении и президент Владимир Зеленский:

Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало.

Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И, несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала все это в Европе.

Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы бы не было отчуждения России от Европы.

Напомним, что 19 мая итальянское издание La Repubblica сообщило, что правительство Италии подготовило план по мирному урегулированию конфликта РФ с Украиной из четырех пунктов.

Первый предусматривает прекращение огня и демилитаризацию линии фронта под наблюдением ООН, второй - переговоры о статусе Украины, предполагающие вступление страны в ЕС, но невступление в НАТО, третий пункт - двустороннее соглашение между РФ и Украиной о "полной автономии" Крыма и Донбасса под юрисдикцией Украины, а четвертый - многостороннее соглашение о мире и безопасности в Европе. Лишь после этого предусмотрен вывод российских войск с территории Украины.

Ранее в среду советник главы Офиса президента Михаил Подоляк жестко отреагировал на подталкивание Украины со стороны неких стран Запада к заморозке конфликта, назвав это "самым большим ударом в спину", однако не упомянул никаких конкретных источников таких инициатив.

По словам Подоляка, Украина будет продолжать воевать по всем направлениям, а намеки на "торговлю территориями и суверенитетом" со стороны любого партнера Украины будут получать от нее "принципиальную реакцию".