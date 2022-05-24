Глава ГУР спрогнозировал, когда украинские войска войдут в Крым

Украинские военные до конца 2022 года должны зайти на территорию оккупированного Российской Федерацией полуострова Крым.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", - сказал Буданов.

Начальник ГУР отметил, что до конца года должна закончиться активная фаза войны, которая должна сопровождаться возвращением всех оккупированных территорий.

Он объяснил, что активная фаза – это активное ведение боевых действий. Это баталии примерно того уровня, что происходят сейчас, когда из рук в руки переходят целые населенные пункты.

"Как и сказал, активная фаза должна пойти на максимальный спад до конца года. Ресурсов в России для ведения нормальной войны на 12 месяцев. Она закончится единственным: возвращением наших оккупированных территорий", - добавил начальник ГУР.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет вернуть все оккупированные города, но Россия не хочет возвращать ничего. По его словам, война будет кровавой, но закончится дипломатическим путем.