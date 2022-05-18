Война в Украине вряд ли закончится к осени, - Арестович

Характер войны изменился и не в пользу российских оккупантов. Сегодня на востоке Украины ВСУ ведут контрнаступательные действия. Идет отчаянная борьба за рубежи, районы, системы дорог и сообщения, но боевые действия вряд ли закончатся до осени.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин live".

Арестович считает честным предложение президента продлить военное положение на 90 дней - до конца лета. По его убеждению, "каждый раз" продолжать военное положение на 30 дней – это давать ложные надежды украинцам.

"Мне вполне понятно, что к осени эта война вряд ли закончится", – заявил Арестович.

В то же время, несмотря на то, что оккупанты численно превосходят украинскую армию, грамотные оперативные действия наших воинов не позволяют российским захватчикам продвинуться вперед.

Арестович прогнозирует, что следующей фазой войны для оккупантов будет переход к обороне, так как ВСУ на некоторых направлениях начинают наступать.

"Когда наступали три недели назад – 4 апреля начали наступать – мы не мечтали ни о каких контрнаступательных действиях, а теперь контрнаступаем. Там сейчас происходит прелюбопытнейшая вещь – взаимные проникновения от поля боя. Идет отчаянная борьба за рубежи, районы и системы дорог, сообщений, чтобы сопротивляться. Но надо понимать сам факт, что мы контрнаступательные действия ведем", – рассказал советник главы ОП.

До этого момента, по его словам, украинские войска даже не мечтали о контрнаступлении, а пытались не попасть под авиационный или артиллерийский обстрел противника.

"Характер хода всей операции как с российской стороны, так и с нашей стороны радикально изменился. Вот они до этого давили и мы не мечтали ни о каких контрнаступательных действиях. Все, о чем мы мечтали, – как ни попасть под раздачу авиации и артиллерии. Преобладающие силы, то есть их гораздо больше было: где-то один до пяти", – рассказал Арестович.

Однако украинские войска пошли в контрнаступление и характер войны изменился не в пользу противника.

"Но мы взяли и начали контрдействовать в ответ. Это значит, что их резервы истощились. То есть тезис такой – характер операции изменился. И, конечно, они гонят туда довольно свежие войска, особенно в районе Попасной, Северодонецка, но мы контратакуем. Изменился характер операции не в пользу противника. Несмотря на всю тяжесть, ситуация постепенно перегибается медленно в нашу пользу", – заверил Арестович.

Напомним, ранее Арестович заявил, что после получения нужного количества тяжелого вооружения от партнеров украинская армия будет готова к активному контрнаступлению на Донбассе. По его прогнозам, произойдет это к середине июля.