Кремль морально готовит население к сдаче Крыма, - Арестович

Заявление Кремля о "территориальных спорах" с Украиной по поводу Крыма свидетельствует о том, что страна-агрессор и оккупант РФ готовит морально население к сдаче полуострова.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин live".

"До этого же не было никаких территориальных споров, был "референдум людей", который "навеки решил быть с Россией", а теперь оказывается, что это территориальные споры между Россией и Украиной", - заявил Арестович.

По его словам, Песков никогда просто так ничего не говорит.

"Либо его застали врасплох и он оговорился. Но я в это не очень верю. Замена политического словаря всегда означает замену политической позиции. И они пошли по принципу продажи будущего мирного соглашения, в котором Крым будет "территориальным спором"", - считает Арестович.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намерения Финляндии и Швеции вступить в НАТО, заявил, что у России нет территориальных споров с этими странами. При этом Россия опасается вступления Украины в НАТО из-за наличия "территориального спора" между Москвой и Киевом.

В то же время при оккупации полуострова, кроме так называемого "референдума", Москва также объясняла свое решение аннексировать украинский Крым тем, что якобы "НАТО разметит там свои базы, после вступления Украины в альянс".