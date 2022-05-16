Кремль морально готує населення до здачі Криму, - Арестович

Заява Кремля про "територіальні суперечки" з Україною щодо Криму свідчить про те, що країна-агресор та окупант РФ готує морально населення до здачі півострова.

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Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін live".

"До цього ж не було жодних територіальних суперечок, був "референдум людей", який "навіки вирішив бути з Росією", а тепер виявляється, що це територіальні суперечки між Росією та Україною", - заявив Арестович.

За його словами, Пєсков ніколи просто так нічого не каже.

"Або його застали зненацька і він обмовився. Але я в це не дуже вірю. Заміна політичного словника завжди означає заміну політичної позиції. І вони пішли за принципом продажу майбутньої мирної угоди, в якій Крим буде "територіальною суперечкою"", - вважає Арестович.

Нагадаємо, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи наміри Фінляндії та Швеції вступити до НАТО, заявив, що Росія не має територіальних суперечок із цими країнами. При цьому Росія побоюється вступу України до НАТО через наявність "територіальної суперечки" між Москвою та Києвом.

Водночас, при окупації півострова, крім так званого "референдуму", Москва також пояснювала своє рішення анексувати український Крим тим, що нібито "НАТО розмітить там свої бази після вступу України до альянсу".