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Арестович розповів, коли ЗСУ підуть у контрнаступ на Донбасі
Після отримання потрібної кількості важкого озброєння від партнерів, українська армія буде готова до активного контрнаступу на Донбасі. Станеться це до середини липня.
Такий прогноз зробив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін live".
Він уточнив, що йдеться не лише про постачання озброєння від США у рамках ленд-лізу.
"Ленд-ліз це лише одне з джерел. Ось німці вкотре заявили, що українські військові вже проходять навчання на їхніх гаубицях Panzerhaubitze 2000. Дуже хороша зброя, якісна. Вже проходять, значить, скоро поїдуть. Американці підрахували, що з 90 гаубиць 89 вже тут і стріляють там на всю. Потроху рухається ця історія", – розповів Арестович.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він додав, що зараз партнери постачають Україні потрібне озброєння, але лише до липня ЗСУ отримають його у потрібній кількості для наступу.
Нагадаємо, ЗСУ пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках після отримання важкого озброєння у достатній кількості.
При цьому треба зважати на те, що на Донбасі ворог зосередив основну масу своїх військ. За даними аналітиків Інституту дослідження війни, окупанти ставлять за мету захопити Сєверодонецьк, а не вийти на адміністративні кордони Донецької області.