Арестович розповів, коли ЗСУ підуть у контрнаступ на Донбасі

Після отримання потрібної кількості важкого озброєння від партнерів, українська армія буде готова до активного контрнаступу на Донбасі. Станеться це до середини липня.

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Такий прогноз зробив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін live".

Він уточнив, що йдеться не лише про постачання озброєння від США у рамках ленд-лізу.

"Ленд-ліз це лише одне з джерел. Ось німці вкотре заявили, що українські військові вже проходять навчання на їхніх гаубицях Panzerhaubitze 2000. Дуже хороша зброя, якісна. Вже проходять, значить, скоро поїдуть. Американці підрахували, що з 90 гаубиць 89 вже тут і стріляють там на всю. Потроху рухається ця історія", – розповів Арестович.

Він додав, що зараз партнери постачають Україні потрібне озброєння, але лише до липня ЗСУ отримають його у потрібній кількості для наступу.

Нагадаємо, ЗСУ пішли у контрнаступ на Ізюмському та Харківському напрямках після отримання важкого озброєння у достатній кількості.