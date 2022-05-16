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Армія РФ зосередиться на битві за Сєверодонецьк, - Інститут дослідження війни
За даними аналітиків Інституту дослідження війни, окупанти ставлять за мету захопити Сєверодонецьк, а не вийти на адміністративні кордони Донецької області.
Так, російські війська продовжуватимуть спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, щоб перерізати автомагістраль, що сполучає Сєверодонецьк та Лисичанськ із рештою території України.
Невдалі спроби окупантів форсувати Сіверський Донець можуть усунути їх далі на схід.
Найімовірніше, росіяни покинуть позиції біля Харкова. А ЗСУ найближчим часом, швидше за все, розпочнуть контрнаступ у районі Ізюму.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також російські сили зміцнюють окуповані населені пункти на півдні. Це свідчить про те, що російські війська прагнуть встановити постійний контроль у регіоні.
Нагадаємо, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ворожі війська залишають свої позиції біля міста.