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Армия РФ сосредоточится на битве за Северодонецк, - Институт исследования войны
Согласно данным аналитиков Института исследования войны оккупанты ставят за цель захватить Северодонецк, а не выйти на административные границы Донецкой области.
Так, российские войска будут продолжать попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, чтобы перерезать автомагистраль, соединяющую Северодонецк и Лисичанск с остальной территорией Украины.
Неудачные попытки оккупантов форсировать Северский Донец могут сместить их дальше на восток.
Вероятнее всего, россияне покинут позиции возле Харькова. А ВСУ в ближайшее время, скорее всего, начнут контрнаступление в районе Изюма.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также российские силы укрепляют оккупированные населенные пункты на юге. Это свидетельствует о том, что российские войска стремятся установить постоянный контроль в регионе.
Напомним, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что вражеские войска покидают свои позиции возле города.