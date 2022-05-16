Армия РФ сосредоточится на битве за Северодонецк, - Институт исследования войны

Согласно данным аналитиков Института исследования войны оккупанты ставят за цель захватить Северодонецк, а не выйти на административные границы Донецкой области.

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Так, российские войска будут продолжать попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, чтобы перерезать автомагистраль, соединяющую Северодонецк и Лисичанск с остальной территорией Украины.

Неудачные попытки оккупантов форсировать Северский Донец могут сместить их дальше на восток.

Вероятнее всего, россияне покинут позиции возле Харькова. А ВСУ в ближайшее время, скорее всего, начнут контрнаступление в районе Изюма.

Также российские силы укрепляют оккупированные населенные пункты на юге. Это свидетельствует о том, что российские войска стремятся установить постоянный контроль в регионе.

Напомним, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что вражеские войска покидают свои позиции возле города.