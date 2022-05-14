Оккупанты отводят войска от Харькова, - мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что вражеские войска покидают свои позиции возле города. Об этом он сказал в интервью BBC.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Россияне вели постоянные артобстрелы Харькова, поскольку стояли очень близко от города. И благодаря стараниям харьковской теробороны и ВСУ россияне отошли далеко от территории города в направлении российской границы", - сказал Терехов.

Он отметил, что вражеским войскам лишь раз удалось занять небольшую часть города, но они пробыли там недолго.

Терехов добавил, что сейчас город не обстреливают уже пять дней. Была лишь одна попытка россиян запустить ракету в район харьковского аэропорта, однако ракета была сбита силами украинской ПВО.

"Сейчас в Харькове тихо, и люди постепенно возвращаются в город. Мы снабжаем всех жителей водой, газом и электричеством. Однако, к несчастью, многие жилые здания разрушены или повреждены. Так что в будущем нам придется проводить огромную реконструкцию", — сказал мэр.

Напомним, утром в субботу 14 мая глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ВСУ пошли в контрнаступление в направлении Изюма.

Он также подчеркнул, что хотя Вооруженные силы Украины освобождают населенные пункты Харьковской области жителям региона пока рано возвращаться в свои дома