Хотя ВСУ освобождают область возвращаться пока опасно, - глава Харьковской ОВА

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что хотя Вооруженные силы Украины освобождают населенные пункты Харьковской области жителям региона пока рано возвращаться в свои дома. Об этом Синегубов сообщил в своем телеграм-канале.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Самой горячей точкой является Изюмское направление. Там наши вооруженные силы перешли в контрнаступление. Враг по некоторым направлением отступает". - сказал он.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки 13 мая враг не наносил ударов по Харькову, он сосредоточил свои усилия на вооруженных силах, а также по общинам Харьковщины. От обстрелов страдают: Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие населенные пункты.

"Это свидетельствует о том, что расслабляться еще рано. Призываю всех адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости. Наши вооруженные силы оттесняют врага и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Отступая, враг заменял абсолютно все – дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати и т.д. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу к официальным сообщениям воздержаться от возвращения", - сказал глава ОВА.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили от захватчиков 1015 населенных пунктов, за сутки 13 мая под контроль украинских военных перешли еще шесть

5 мая, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях. Вскоре стало известно, что именно на этих направлениях украинские военные уже начали применять тяжелое оружие, недавно поставленное от союзников.