За сутки ВСУ освободили шесть населенных пунктов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили от захватчиков 1015 населенных пунктов, за сутки 13 мая под контроль украинских военных перешли еще шесть.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к украинцам.

"Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу", — подчернил глава государства.

Президент также сообщил, что 13 мая ВСУ сбили 200-тый российский самолет. Россия в войне против Украины уже потеряла почти 27 тысяч солдат, многие из них, как отметил Зеленский, — молодые срочники.

ВСУ также уничтожили более 3 тысяч танков врага, бронированных машин, большое количество обычных машин, вертолеты, беспилотники. Президент считает, что кроме техники и военных, РФ еще потеряла все свои перспективы как государство.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях. Вскоре стало известно, что именно на этих направлениях украинские военные уже начали применять тяжелое оружие, недавно поставленное от союзников.