ВСУ уже применяют тяжелое западное вооружение, – Арестович

На Изюмском направлении украинские военные уже начали применять тяжелое оружие, недавно поставленное союзниками. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

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"ВСУ уже применяют тяжелое западное вооружение, а это не может не демотивировать российских военных и вызывает саботаж российского командования", — считает военный эксперт.

По его словам, украинские защитники использовали против захватчиков противокорабельные ракеты, ведь их можно использовать и для поражения наземных целей. Также ВСУ активно начали применять Brimstone против оккупантов.

Кроме того, на вооружении появились американские гаубицы. Напомним, Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском и Харьковском направлениях.

Ранее Генштаб сообщал, что на Изюмском направлении оккупанты силами отдельных подразделений предпринимали попытки наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Российская армия сосредоточивала основные усилия на Изюмском направлении, однако ВСУ успешно отбили все атаки и смогли перейти от обороны к наступлению.