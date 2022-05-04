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Украинская армия получила больше 90% всех гаубиц, которые обещали США
США продолжают поставки в Украину гаубиц М777 калибра 155 мм. В настоящее время уже доставлено больше 90% от запланированного количества.
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Об этом сообщил на телефонном брифинге высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США, передает корреспондент Укринформа.
"Могу вам сказать, что уже более 90% из 90 гаубиц, которые предусматривались для передачи Украине в пределах двух последних пакетов помощи, сейчас находятся у украинских сил", – сказал чиновник.
Он также добавил, что США также передали около 90 тысяч снарядов для них. Всего планируется поставить более 140 тысяч боеприпасов к гаубицам М777.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее республиканец Адам Кизингер внес в Конгресс США проект резолюции об использовании американских военных для защиты Украины.