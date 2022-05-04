Українська армія отримала понад 90% усіх гаубиць, які обіцяли США

США продовжують постачання в Україну гаубиць М777 калібру 155 мм. Наразі вже доставлено понад 90% від запланованої кількості.

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Про це повідомив на телефонному брифінгу високопосадовець оборонного відомства США, передає кореспондент Укрінформу.

"Можу вам сказати, що вже понад 90% із 90 гаубиць, які передбачалися для передачі Україні в межах двох останніх пакетів допомоги, зараз перебувають у українських сил", – сказав чиновник.

Він також додав, що США передали близько 90 тисяч снарядів до них. Всього планується поставити більш ніж 140 тисяч снарядів до гаубиць М777.

Нагадаємо, раніше республіканець Адам Кізінгер вніс до Конгресу США проект резолюції щодо використання американських військових для захисту України.