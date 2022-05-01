В Конгрессе США предлагают использовать американскую армию для защиты территориальной целостности Украины

Республиканец Адам Кизингер внес в Конгресс США проект резолюции об использовании американских военных для защиты Украины.

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Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном офисом конгрессмена.

"Сегодня конгрессмен Адам Кинзингер объявил о внесении совместной резолюции, разрешающей использование вооруженных сил США для защиты территориальной целостности Украины в случае эскалации Владимиром Путиным своей несправедливой войны против наших демократических союзников", - сказано в релизе.

Отмечается, что документ "уполномочил бы президента Соединенных Штатов использовать американские силы для реагирования на сценарий, в котором Российская Федерация применит химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины.

Сам Кинзингер, комментируя эту инициативу, отметил, что "слова важны, но так же важны и наши действия".

"Мы должны встать на защиту человечества и поддержать наших союзников", - подчеркнул Кинзингер.

Напомним, палата представителей Конгресса США одобрила ленд-лиз для Украины. Документ предусматривает ускоренную передачу военной помощи нашей стране.

Отметим, президент США Джозеф Байден подписал законопроект, содержащий положения о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны направляться на восстановление Украины.