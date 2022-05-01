У Конгресі США пропонують використати американську армію для захисту територіальної цілісності України

Республіканець Адам Кізінгер вніс до Конгресу США проект резолюції щодо використання американських військових для захисту України.

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Про це йдеться у прес-релізі, опублікованому офісом конгресмена.

"Сьогодні конгресмен Адам Кінзінгер оголосив про внесення спільної резолюції, яка дозволяє використання збройних сил США для захисту територіальної цілісності України у разі ескалації Володимиром Путіним своєї несправедливої війни проти наших демократичних союзників", - йдеться у релізі.

Зазначається, що документ "уповноважив би президента Сполучених Штатів використати американські сили для реагування на сценарій, у якому Російська Федерація застосує хімічну, біологічну чи ядерну зброю проти України".

Сам Кінзінгер, коментуючи цю ініціативу, зазначив, що "слова важливі, але також важливі і наші дії".

"Ми повинні стати на захист людства і підтримати наших союзників", - наголосив Кінзінгер.

Нагадаємо, палата представників Конгресу США схвалила ленд-ліз для України. Документ передбачає прискорену передачу військової допомоги нашій країні.

Зазначимо, президент США Джозеф Байден підписав законопроект, який містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних російських олігархів активи мають спрямовуватись на відновлення України.