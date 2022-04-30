США планують спростити в’їзд російським фахівцям

У Сполучених Штатах Америки хочуть відмінити частину візових вимог для висококваліфікованих фахівців із Росії.

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Про це пише Bloomberg.

Адміністрація Джо Байдена попросила конгрес скасувати вимогу, згідно з якою претенденти на американську робочу візу повинні підтверджувати працевлаштування.

Сполучені Штати розраховують залучити в країну російських магістрів та володарів наукового ступеня з досвідом роботи в космічних та ядерних технологіях, знайомих із розробками ракетних двигунів, систем штучного інтелекту та інших перспективних галузях.

Чиновники адміністрації Байдена заявили, що значна кількість висококваліфікованих технічних фахівців залишають Росію через обмежені фінансові можливості через санкції, які США та їхні союзники запровадили після вторгнення Путіна в Україну.

Російські фахівці почали покидати країну після початку воєнного вторгнення армії РФ на територію України 24 лютого.

Костянтин Сонін, економіст університету Чикаго, 7 березня написав у Твіттері, що "більше 200 000 людей залишили Росію за останні 10 днів. Трагічний результат, небачений вже сторіччя".

За оцінкою Російської асоціації електронних комунікацій, від 70 до 100 тисяч фахівців галузі інформаційних технологій можуть спробувати емігрувати з Росії.

Неназваний співробітник Ради національної безпеки США заявив агентству Bloomberg, що ініціатива зі спрощення візового режиму для російських учених націлена на "ослаблення високотехнологічних ресурсів" Росії у короткостроковій перспективі, а в довгостроковій - на "підрив інноваційної бази" країни-агресора.

Пом'якшення вимог для фахівців із Росії також покликане зміцнити національну безпеку США та принести користь економіці.

Російські ж експерти вважають, що воно насамперед спровокує "витік мізків" із країни-агресора.