Утечка мозгов: США планируют упростить въезд российским специалистам

В Соединенных Штатах Америки хотят отменить часть визовых требований для высококвалифицированных специалистов из России.

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Об этом пишет Bloomberg.

Администрация Джо Байдена попросила конгресс отменить требование, согласно которому соискатели американской рабочей визы должны подтверждать трудоустройство.

Соединенные Штаты рассчитывают привлечь в страну российских магистров и обладателей ученой степени с опытом работы в космических и ядерных технологиях, знакомых с разработками ракетных двигателей, систем искусственного интеллекта и других перспективных областях.

Чиновники администрации Байдена заявили, что значительное число высококвалифицированных технических специалистов покидают Россию из-за ограниченных финансовых возможностей из-за санкций, которые США и их союзники ввели после вторжения Путина в Украину.

Российские специалисты начали покидать страну после начала военного вторжения армии РФ на территорию Украины 24 февраля.

Константин Сонин, экономист Чикагского университета, 7 марта написал в Твиттере, что "более 200 000 человек покинули Россию за последние 10 дней. Трагический исход, невиданный уже столетие".

Константин Сонин, экономист Чикагского университета, 7 марта написал в Твиттере, что "более 200 000 человек покинули Россию за последние 10 дней. Трагический исход, невиданный уже столетие".

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, от 70 до 100 тысяч специалистов в области информационных технологий могут попытаться эмигрировать из России.

Неназванный сотрудник Совета национальной безопасности США заявил агентству Bloomberg, что инициатива по упрощению визового режима для российских ученых нацелена на "ослабление высокотехнологичных ресурсов" России в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной - на "подрыв инновационной базы" страны-агрессора.

Смягчение требований для специалистов из России также призвано укрепить национальную безопасность США и принести пользу экономике.

Российские же эксперты полагают, что оно прежде всего спровоцирует "утечку мозгов" из страны-агрессора.