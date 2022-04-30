Из-за санкций Россия покинет Международную космическую станцию

Глава российской космической программы Дмитрий Рогозин заявил, что Москва уйдет с Международной космической станции. Он возложил вину за этот шаг на санкции, введенные в связи с вторжением в Украину.

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«Решение уже принято, мы не обязаны об этом говорить публично. Могу сказать только одно — в соответствии с нашими обязательствами мы сообщим нашим партнерам об окончании наших работ на МКС с уведомлением за год», — передает слова Рогозина издание Bloomberg.

Ранее Рогозин пригрозил завершить российскую миссию, если США, Европейский союз и Канада не отменят санкции против предприятий, связанных с российской космической отраслью.

Напомним, ранее стало известно, что Starlink, глобальная спутниковая система для доступа в интернет в труднодоступных уголках Земли компании SpaceX американского изобретателя и бизнесмена Илона Маска, приступила к работе над открытием представительства в Украине.