Через санкції Росія залишить Міжнародну космічну станцію

Глава російської космічної програми Дмитро Рогозін заявив, що Москва піде з Міжнародної космічної станції. Він поклав провину за цей крок на санкції, запроваджені у зв'язку із вторгненням в Україну.

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«Рішення вже прийнято, ми не зобов'язані про це публічно говорити. Можу сказати лише одне — відповідно до наших зобов'язань ми повідомимо наших партнерів про закінчення наших робіт на МКС із повідомленням за рік», — передає слова Рогозіна видання Bloomberg.

Раніше Рогозін пригрозив завершити російську місію, якщо США, Європейський союз та Канада не скасують санкції проти підприємств, пов'язаних із російською космічною галуззю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Starlink, глобальна супутникова система для доступу в інтернет у важкодоступних куточках Землі компанії SpaceX американського винахідника та бізнесмена Ілона Маска, розпочала роботу над відкриттям представництва в Україні.