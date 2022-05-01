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Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прибула в Україну
Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прибула з візитом до Києва у неділю, 1 травня
Про це повідомила прес-служба Офісу Президента України.
Пелосі зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, який подякував їй за сигнал підтримки України з боку США, «двопалатною та двопартійною».
«Ми відвідуємо вас, щоб подякувати за вашу боротьбу за свободу і сказати, що ви є передовою свободою і що ваша боротьба – це боротьба за всіх. І ми готові залишатися поруч, поки ця боротьба не буде завершена», – наголосила Пелосі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 24 квітня Україну відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час закритого візиту до Києва він, разом із міністром оборони Ллойдом Остіном, оголосив про поступове повернення американських дипломатів в Україну, висування кандидатури нового посла та додаткової фінансової допомоги Україні.