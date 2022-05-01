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Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прибула в Україну

Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прибула в Україну

Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прибула з візитом до Києва у неділю, 1 травня

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Про це повідомила прес-служба Офісу Президента України.

Пелосі зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, який подякував їй за сигнал підтримки України з боку США, «двопалатною та двопартійною».

«Ми відвідуємо вас, щоб подякувати за вашу боротьбу за свободу і сказати, що ви є передовою свободою і що ваша боротьба – це боротьба за всіх. І ми готові залишатися поруч, поки ця боротьба не буде завершена», – наголосила Пелосі.

Нагадаємо, 24 квітня Україну відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. Під час закритого візиту до Києва він, разом із міністром оборони Ллойдом Остіном, оголосив про поступове повернення американських дипломатів в Україну, висування кандидатури нового посла та додаткової фінансової допомоги Україні.

Автор:
Ілля Требор