Назначение посла, финансовая помощь и возвращение дипломатов в Украину: итоги визита госсекретаря США в Киев

24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен во время закрытого визита в Киев вместе с министром обороны Ллойдом Остином объявили о постепенном возвращении американских дипломатов в Украину, выдвижении кандидатуры нового посла и дополнительной финансовой помощи Украине.

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Это был первый официальный визит представителей США в Украину после вторжения России, чтобы объявить о постепенном возвращении американских дипломатов в страну и назначении нового посла. Об этом передает Reuters со ссылкой на свои источники.

В целях безопасности информация о визите американских представителей не разглашалась. Чиновники отклонили просьбы СМИ сопровождать секретарей в Украину, сославшись на соображения безопасности. Официальные лица проинформировали журналистов в Польше при условии, что о поездке не сообщат до тех пор, пока делегация не покинет Украину.

В Украине американские представители встретились с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками.

Визит представителей США был демонстрацией западной поддержки Украины, и министры также пообещали новую помощь в размере $713 миллионов правительству Зеленского и странам региона, где вторжение России вызвало опасения дальнейшей агрессии со стороны Москвы.

После Украины Остин отправится в Германию, где встретится с коллегами из более чем 20 стран и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на американской авиабазе в Рамштайне, чтобы обсудить оборонные потребности Украины, сообщил представитель Пентагона.

Напомним, что Байден анонсировал упрощенную программу для временной миграции украинцев "Единство ради Украины".