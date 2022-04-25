Призначення посла, фінансова допомога та повернення дипломатів до України: підсумки візиту держсекретаря США до Києва

24 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен під час закритого візиту до Києва разом із міністром оборони Ллойдом Остіном оголосили про поступове повернення американських дипломатів в Україну, висування кандидатури нового посла та обсяги додаткової фінансової допомоги Україні.

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Це був перший офіційний візит США до України після вторгнення Росії, щоб оголосити про поступове повернення американських дипломатів до країни та призначення нового посла. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

З метою безпеки інформація щодо візиту американських представників не розголошувалась. Чиновники відхилили прохання ЗМІ супроводжувати секретарів в Україну, пославшись на міркування безпеки. Офіційні особи поінформували журналістів у Польщі за умови, що про поїздку не повідомлять, допоки делегація не покине Україну.

В Україні американські представники зустрілися із президентом Володимиром Зеленським та іншими високопоставленими українськими чиновниками.

Візит представників США був демонстрацією західної підтримки України, і міністри також пообіцяли нову допомогу у розмірі $713 мільйонів уряду Зеленського та країнам регіону, де вторгнення Росії викликало побоювання подальшої агресії з боку Москви.

Після України Остін вирушить до Німеччини, де зустрінеться з колегами з більш ніж 20 країн та генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом на американській авіабазі в Рамштайні, щоб обговорити оборонні потреби України, повідомив представник Пентагону.

Нагадаємо, що Байден анонсував спрощену програму для тимчасової міграції українців "Єдність заради України".