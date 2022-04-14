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Україну може відвідати держсекретар США Блінкен або міністр оборони США Остін
США ведуть попередні переговори щодо візиту в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена чи міністра оборони Ллойда Остіна. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела у Білому Домі.
"За словами джерела, знайомого з перебігом переговорів, офіційні особи США провели внутрішні попередні переговори щодо відправки в Україну високопоставленого члена адміністрації", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що хоча президент Джо Байден та віце-президент Камала Харріс навряд чи відвідають Київ найближчим часом, офіційні особи обговорювали можливість відправлення міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена.
Але рішення ще далеке від остаточного, і візит зрештою може не відбутися.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше Київ відвідав прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити новий пакет військової та фінансової допомоги Україні.