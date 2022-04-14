Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

Украину может посетить госсекретарь США Блинкен или министр обороны США Остин

Украину может посетить госсекретарь США Блинкен или министр обороны США Остин

США ведут предварительные переговоры насчет визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена или министра обороны Ллойда Остина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Белом Доме.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"По словам источника, знакомого с ходом переговоров, официальные лица США провели внутренние предварительные переговоры по поводу отправки в Украину высокопоставленного члена администрации", - сказано в сообщении.

Сообщается, что хотя президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время, официальные лица обсуждали возможность отправки министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена. 

Но решение еще далеко от окончательного, и визит в конечном итоге может не состояться.  

Напомним, ранее Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который встретился с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной и финансовой помощи Украине.

Автор:
Степан Крьока