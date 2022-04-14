Украину может посетить госсекретарь США Блинкен или министр обороны США Остин

США ведут предварительные переговоры насчет визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена или министра обороны Ллойда Остина. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Белом Доме.

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"По словам источника, знакомого с ходом переговоров, официальные лица США провели внутренние предварительные переговоры по поводу отправки в Украину высокопоставленного члена администрации", - сказано в сообщении.

Сообщается, что хотя президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время, официальные лица обсуждали возможность отправки министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена.

Но решение еще далеко от окончательного, и визит в конечном итоге может не состояться.

Напомним, ранее Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который встретился с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной и финансовой помощи Украине.