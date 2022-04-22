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Байден анонсировал упрощенную программу для временной миграции украинцев "Единство ради Украины"

Байден анонсировал упрощенную программу для временной миграции украинцев "Единство ради Украины"
Президент США Джо Байден. Фото: Цензор

Тем, кто будет соответствовать требованиям США, выдадут разрешение на въезд в страну и временный статус сроком до 2 лет, который даст право на работу.

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21 апреля президент США Джо Байден во время очередного заявления по ситуации вокруг Украины и России объявил о запуске новой программы временной эмиграции "Единство ради Украины" (Uniting for Ukraine) для помощи украинским беженцам. Об этом передает "Голос Америки". 

Ранее США объявили о готовности принять в стране до 100 тысяч человек. В связи с этим разработан механизм въезда беженцев.

Американские власти настоятельно рекомендуют украинцам, ищущим убежища в США, которые не имеют визы США или права на ее получение, подавать заявления на въезд по программе "Единство ради Украины" из Европы. Это будет самый безопасный и эффективный способ получить временное убежище и временный статус в США.

Американские власти также обращаются к украинским беженцам с просьбой не ехать в Мексику с целью въезда в США.

Как только программа "Единство ради Украины" начнет действовать, на границе с Мексикой будут отказывать во въезде тем украинцам, которые будут пытаться попасть в США без предварительного разрешения на въезд по этой программе или без визы. Им будет предложено подать заявку в рамках этой программы.

"Единство ради Украины" — это оптимизированный процесс подачи заявлений для граждан Украины, перемещенных в результате российской агрессии, для получения временного статуса в США. Чтобы иметь право на участие в этой программе, украинские беженцы должны были проживать на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года, иметь финансового спонсора в США, подтвердить наличие требуемых прививок, а также пройти строгий биометрический и биографический скрининг и проверку безопасности.

Тем, кто будет соответствовать этим требованиям, выдадут разрешение на въезд в США и временный статус сроком до 2 лет, который даст право на работу в стране. Срок временного статуса будет определятся отдельно в каждом конкретном случае.

25 апреля Министерство внутренней безопасности США (DHS) запустит специальный сайт для программы "Единство ради Украины".

Стать финансовым спонсором украинских беженцев в рамках этой программы смогут как физические, так и юридические лица США, а также неправительственные организации. Все желающие спонсировать граждан Украины должны будут подать заявку на сайте "Единство ради Украины" и пройти проверку безопасности с целью защиты украинских беженцев от эксплуатации и злоупотреблений. Министерство внутренней безопасности будет администрировать эту программу.

Правительство США сейчас работает с европейскими партнерами, чтобы гарантировать, что украинские граждане смогут выполнить требования вакцинации по условиям этой программы.

Напомним, что Швейцария меняет систему размещения беженцев из Украины. 