США ввели для украинцев статус временной защиты

Для граждан Украины, которые находятся на территории США, официально ввели статус временной защиты (Temporary Protected Status). Об этом в своем Facebook сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"По просьбе украинской стороны, дата на период которой граждане Украины должны находиться на территории США для квалификации на TPS, была перенесена с 1 марта на 11 апреля 2022 года", – отметил он.

Статус временной защиты позволяет украинцам оставаться в США сроком до 18 месяцев подавать документы на разрешение на трудоустройство в стране.

Напомним, в связи с войной России против Украины украинские граждане могут обращаться за "временной защитой" в государствах ЕС, которая не означает получения статуса беженца.

При этом польское правительство разработало законопроект, который позволит беженцам из Украины легально жить и работать в Польше до трех лет.

А немецкие страховые компании возьмут на себя претензиипо обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) к владельцам незастрахованных украинских автомобилей в Германии.