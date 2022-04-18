США запровадили для українців статус тимчасового захисту

Для громадян України, які перебувають на території США, офіційно запровадили статус тимчасового захисту (Temporary Protected Status). Про це у своєму Facebook повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

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"На прохання української сторони, дата на період якої громадяни України повинні перебувати на території США для кваліфікації на TPS, була перенесена з 1 березня на 11 квітня 2022 року", - зазначив він.

Статус тимчасового захисту дозволяє українцям залишатися у США терміном до 18 місяців і подавати документи на дозвіл на працевлаштування у країні.

Нагадаємо, у зв'язку з війною Росії проти України українські громадяни можуть звертатися за тимчасовим захистом у державах ЄС, який не означає отримання статусу біженця.

При цьому польський уряд розробив законопроєкт, який дозволить біженцям з України легально жити та працювати у Польщі до трьох років.

А німецькі страхові компанії візьмуть на себе претензії щодо обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) до власників незастрахованих українських автомобілів у Німеччині.