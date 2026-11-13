ChatGPT зможе оплачувати покупки замість користувача

OpenAI запускає ChatGPT Wallet — гаманець, який дозволить ШІ-агентам оплачувати покупки від імені користувачів. При цьому агенти не матимуть доступу до реквізитів банківських карток, а кожна транзакція вимагатиме підтвердження.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

ChatGPT Wallet створили у партнерстві з American Express, Mastercard та Visa.

На першому етапі сервіс буде доступний у США для користувачів ChatGPT Pro віком від 18 років, які мають відповідні картки, випущені американськими банками.

Доступ до гаманця можна буде отримати через dots — постійно активних ШІ-агентів OpenAI.

Як працюватимуть платежі

Перед кожною покупкою користувач бачитиме товари, загальну суму замовлення та картку, з якої буде здійснено оплату.

Після цього транзакцію потрібно буде підтвердити за допомогою перевірки безпеки, наприклад Face ID або сканування відбитка пальця.

Безпосередні реквізити картки не передаватимуться ні продавцю, ні ШІ-агенту. Платіжна система створюватиме спеціальний токен, який використовуватиметься для проведення операції.

OpenAI очікує, що надалі користувачі зможуть ширше делегувати покупки агентам, заздалегідь встановлюючи обмеження.

Йдеться, зокрема, про максимальні суми витрат, дозволені категорії товарів або певні часові періоди.

Нагадаємо, нещодавно OpenAI відкрила ChatGPT для бізнесу. Компанії отримали можливість створювати бізнес-профілі, переглядати аналітику та запускати власних ШІ-агентів для взаємодії з клієнтами.