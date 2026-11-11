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Виручка OpenAI підскочила до рекордних $10 млрд завдяки попиту на новий ШІ

OpenAI
Виручка OpenAI підскочила до рекордних $10 млрд завдяки попиту на новий ШІ / Unsplash

Квартальний виторг компанії OpenAI за три місяці, що завершилися у вересні, уперше сягнув позначки у 10 мільярдів доларів. Цей стрибок забезпечив стрімкий попит на її новітні програмні рішення у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Дохід розробника ChatGPT зріс майже на 50% порівняно з попереднім кварталом і практично втричі перевищив показник аналогічного періоду минулого року. Про це інвесторам на закритому дзвінку розповіли президент OpenAI Грег Брокман, фінансова директорка Сара Фраяр та керівник одного з продуктових напрямів Тібо Соттьо.

Згідно з озвученими даними, компанія вийшла на річний темп виручки на рівні близько 50 мільярдів доларів. Водночас скоригована операційна маржа покращилася, а збитковість скоротилася зі 150% у другому кварталі до 109% у третьому.

Конкуренція з Anthropic та раунд фінансування

OpenAI вдалося повернути імпульс зростання завдяки випуску нових моделей ШІ, агресивному зниженню цін та фокусу на ШІ-агентах для автоматизації бізнес-завдань. Це прискорення відбулося на тлі певного сповільнення динаміки її головного суперника — компанії Anthropic PBC.

Anthropic, яка готується до виходу на Волл-стріт із цільовою оцінкою в $1,4 трлн, зафіксувала у третьому кварталі $17 млрд виручки. Її зростання до попереднього кварталу сповільнилося до 47% (проти понад 140% у попередньому кварталі), хоча компанії історично рахують виручку за різними методологіями.

OpenAI наразі завершує новий раунд залучення фінансування за оцінкою компанії в $1,25 трлн, відклавши вихід на публічний ринок (IPO) на наступний рік. Нещодавно компанія вже закрила першу частину цього раунду обсягом $11 млрд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що творець ChatGPT знизив оцінку до $1,25 трлн через слабкий інтерес інвесторів. Компанія OpenAI зменшила цільову планку власної вартості для нового раунду фінансування після опору частини інвесторів, які визнали запропонований раніше цінник у $1,4 трлн завищеним.

Автор:
Максим Кольц

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