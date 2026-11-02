OpenAI скоротила ціль нового раунду фінансування на $10 млрд через спад техринку

Компанія OpenAI скоротила цільовий орієнтир для свого нового раунду залучення інвестицій на 10 мільярдів доларів. Тепер розробник чат-бота ChatGPT розраховує залучити близько 20 мільярдів доларів за загальної оцінки компанії в 1,25 трильйона доларів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Financial Times.

Минулого місяця компанія планувала залучити 30 мільярдів доларів за оцінки в 1,4 трильйона доларів, позиціонуючи цю угоду як фінальну можливість для інвесторів увійти в капітал перед запланованим на наступний рік первинним публічним розміщенням акцій (IPO). Тоді OpenAI обґрунтовувала зростання вартості майже вдвічі (з 852 мільярдів доларів) стрімким збільшенням доходів, зафіксованим із липня.

Вплив біржового спаду та конкуренція з Anthropic

Плани компанії змінилися через розпродаж акцій технологічного сектору та загальне занепокоєння ринку масштабами видатків на штучний інтелект. Зокрема, у п'ятницю індекс технологічних компаній Nasdaq 100 упав на 3,5%.

Додатковий тиск на збір коштів спричинив головний конкурент — стартап Anthropic, який готується вийти на біржу вже наступного місяця з оцінкою від 1,5 трильйона доларів, що відтягує увагу та капітал профільних інвесторів.

Хто бере участь в інвестиційному раунді

Очікується, що перший етап закриття раунду принесе менш ніж 20 мільярдів доларів після того, як частина учасників зменшила обсяги вкладень. Найбільшим інвестором має стати консорціум фондів з Об'єднаних Арабських Еміратів, включно з державною технологічною компанією MGX. Угода також передбачає право для OpenAI орендувати нові обчислювальні потужності в регіоні.

У раунді планують узяти участь венчурні фонди Founders Fund, Coatue, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, а також японський холдинг SoftBank Масайоші Сона. Згодом компанія планує відкрити додатковий етап для заможних приватних осіб за тією ж оцінкою в 1,25 трильйона доларів, що допоможе довести загальну суму інвестицій до цільових 20 мільярдів доларів.

У березні цього року OpenAI вже залучила 122 мільярди доларів, однак планує витратити в рази більше коштів на закупівлю обчислювальних потужностей для навчання та роботи наступних поколінь моделей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що творець ChatGPT знизив оцінку до $1,25 трлн через слабкий інтерес інвесторів. Компанія OpenAI зменшила цільову планку власної вартості для нового раунду фінансування після опору частини інвесторів, які визнали запропонований раніше цінник у $1,4 трлн завищеним.